Бельгія перебуває у переговорному процесі з приводу укладання двосторонньої угоди про безпеку з Україною.

Про це повідомила глава оборонного відомства Бельгії, Людівін Дедондер, у Брюсселі на відкритті Форуму оборонної промисловості.

«Бельгія перебуває у переговорному процесі з приводу укладання двосторонньої угоди про безпеку з Україною. Це також є доказом нашого зобов’язання підтримувати Україну не лише під час цієї визвольної війни, а й у довгостроковій перспективі», — наголосила вона, підкресливши, що бельгійська оборонна промисловість як ніколи мобілізована на підтримку України.

За її словами, реалізація нової європейської оборонно-промислової стратегії візьме на себе вирішальне значення, оскільки буде поєднувати підтримку України зі зміцненням стратегічної автономії Європейського Союзу.

«Дії, які ми вживаємо сьогодні, мають важливе значення для підтримки України в її боротьбі. Але ці зусилля так само важливі для нашої власної безпеки», — уточнила міністерка.

Варто відзначити, що Бельгія постійно підтримує Україну, зокрема у сферах розмінування та надання винищувачів F-16.