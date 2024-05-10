Про це повідомила міністерка з питань співробітництва у сфері розвитку Каролайн Геннес, пише бельгійське видання RTBF.
“Енергетична інфраструктура України зруйнована, вона залишається дуже централізованою, що робить її вразливою. Саме тому ПРООН (Програма розвитку ООН – ред.) наголошує на необхідності розвитку сталих і децентралізованих джерел енергії”, – сказала вона.
“Через ООН Бельгія допоможе відновити енергетичну інфраструктуру навколо Харкова, який зараз перебуває під щоденними обстрілами російської армії. Разом з військовою підтримкою це допоможе зміцнити стійкість України”, – додали в уряді Бельгії.
Як зазначається, 9 мільйонів євро Бельгія спрямує на підтримку проєктів у рамках Програми розвитку ООН, що спеціалізується на питаннях економічного розвитку.
За цією програмою після початку повномасштабного вторгнення в Україну надійшли перші електрогенератори, а потім – постачалися запасні частини та обладнання для ремонту пошкодженої атаками енергоінфраструктури, йдеться в матеріалі.
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