Рішення щодо конфіскації доходів від заморожених російських активів на користь України на саміті ЄС навряд чи ухвалять.

Про це повідомляє німецьке видання DW.

Зазначається, що Єврокомісія пропонує використати 90% конфіскованих коштів на купівлю зброї для Збройних Сил України.

Однак Угорщина виступає проти цього, вважаючи, що ці гроші мають бути використані на інші потреби.

Також на саміті буде обговорюватися розширення Європейського Союзу, зокрема відкриття переговорів щодо вступу України та Молдови.

Однак існує ймовірність, що ці рішення не будуть ухвалені на даному саміті, оскільки деякі країни-члени, зокрема Угорщина, можуть бути проти відкриття переговорів за бельгійського головування в ЄС.

Після грудневого саміту ЄС, на якому ухвалили рішення про відкриття переговорів з Україною, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який не голосував за це рішення, тому що на цей момент вийшов “попити каву”, заявив, що Будапешт надалі блокуватиме переговори.

Головування Бельгії в ЄС триватиме до 1 липня, після чого цю роль перейме Угорщина. Проте відомо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив про намір блокувати переговори про вступ України та Молдови.