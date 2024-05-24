На сестру очільника Національної поліції Івана Вигівського оформлена частка в компанії ТОВ «Югнефтепродукт», що займається гуртовою торгівлею пальним. Упродовж 2022-2023 років фірма торгувала щонайменше з двома фігурантами кримінальних проваджень, слідство у яких вела поліція під керівництвом Вигівського.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Розслідувачі розповіли, що після призначення в столицю Вигівський оселився в приватному будинку під Києвом вартістю 6,5 млн грн. Він оформлений на давню подругу родини з Миколаєва, втім остання, за даними журналістів, не мала співмірних з такою покупкою доходів. Крім того, жінка не змогла відповісти на питання, ні де розташований будинок, ні яка його площа.

Також, як зазначає Bihus.Info, Вигівський тривалий час користувався автомобілями, оформленими на тещу. Спочатку це був Hyundai Santa Fe, потім Volkswagen Touareg. Згодом теща продала другу автівку і всю отриману суму (900 000 грн) подарувала доньці. Зазначеної суми якраз вистачило на купівлю Audi SQ5, щоправда, сама теща після цього придбала нову Audi SQ8. Журналісти наголошують, що такі авто коштують від $100 000, а теща очільника Нацполіції не має ні бізнесу, ні навіть зарплатні уже багато років ніде не отримує.

Крім того, журналісти Bihus.Info розповіли, що на сестру Вигівського Оксану Альховік у 2016 році був оформлений приватний будинок в передмісті Миколаєва, в якому поліціянт жив, коли працював в тамтешньому управлінні. На момент купівлі Альховік жила в селі під Миколаєвом, де працювала в місцевій школі вчителькою початкових класів. Її зарплатня, за даними журналістів, становила 60 000 грн на рік.

Згодом сестру Вигівського оформили на роботу в Миколаївську поліцію. Тоді вона теж переїхала до Миколаєва й оселилася в будинку площею 32 квадратні метри на околиці міста.

А 2019 року Альховік увійшла до складу засновників ТОВ “Югнефтепродукт”, що займається гуртовою торгівлею пальним. Її партнером у цій компанії кілька років був чоловік власниці будинку, в якому нині мешкає Вигівський. Наразі сестра володіє половиною бізнесу з річним виторгом близько 400 млн грн, пишуть журналісти.

Також вони зазначають, що Югнефтепродукт кілька років торгував із фігурантами кримінальних проваджень самої Національної поліції. Наприклад, у 2022 році одними із постачальників цієї компанії були ТОВ “Ексон ЮК” та ТОВ “Континенталь Трейд”.

У 2020 році Альховік з партнерами викупила два гектари землі біля Миколаєва. Там відкрили АЗС під брендом Kiv Oil. Розслідувачі навідалися на цю заправку наприкінці квітня і з’ясували, що там торгували пальним без ліцензії, без чеків і з оплатою готівкою або на карту чоловіка, який продає каву в сусідній кав’ярні.