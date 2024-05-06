Пов’язані з оточенням чоловіка сестри нардепа Миколи Тищенка фірми отримали 140 мільйонів гривень коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар.

Про це йдеться у новому матеріалі журналістів Bihus.info.

У самого чоловіка сестри нардепа Германа Блінова правоохоронці провели обшуки в рамках кримінальної справи про виведення бюджетних коштів.

За даними слідства, у жовтні 2022 року компанія “Київметробуд” перерахувала ТОВ “Позитив-В” 140 млн грн у якості авансу за постачання будівельних матеріалів для будівництва метро. Натомість фірма “Позитив-В” переказала кошти у якості поворотної безвідсоткової допомоги низці фірм: ТОВ “Занд-трейд”, ТОВ “КТ-44”, ТОВ “Бетон альянс Україна”, ТОВ “Трансбудтрейд”, ТОВ “Трансмир ГМБХ” і ТОВ “Позитив Шиппінг”.

Слідство вважає, що таким чином бюджетні кошти переказали на рахунки фіктивних підприємств для виведення їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми.

Зв’язки фірми ТОВ “Позитив-В” і решти компаній-отримувачів згаданих мільйонів приводять до підприємця В’ячеслава Еберле. Так, першою власницею ТОВ “Позитив-В” була Вікторія Кузьменко (Еберле) – дружина підприємця. Нині власником та директором фірми є Сергій Сєдов – директор фірми Еберле під назвою “Веркштатт Вустервиц ГМБХ”. Вікторія Кузьменко та В’ячеслав Еберле близько товаришують з сестрою нардепа Миколи Тищенка Юлією та її чоловіком Германом Бліновим.

Родича Тищенка Германа Блінова також називали куратором будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Він отримував зарплату від генпідрядника будівництва мосту – ТОВ “Еко-буд-трейд”, а одним з субпідрядників будівництва було й ТОВ “Позитив-В”.

Фірми, яким “Позитив-В” переказував фінансову допомогу, пов’язані з Еберле через спільних працівників, адреси реєстрації та структуру керівників і власників. А одна з них – “Занд-трейд” належала Вадиму Седову (братові поточного власника “Позитив-В”) у той же період, коли він значився директором ПП “Експрес-К” Юлії Тищенко.

Сам Герман Блінов заперечив свій зв’язок з “Позитив-В” та “Занд-трейдом”, а обшуки в нього по цій справі пояснив ймовірною перевіркою правоохоронцями оперативної інформації.

У ході обшуків за однією з пов’язаних з Германом Бліновим адрес правоохоронці знайшли короткоствольну вогнепальну зброю, яка, за даними слідства, офіційно йому не належить. Можливе незаконне зберігання Бліновим зброї виокремили в ще одне кримінальне провадження, в якому Блінову обирали домашній арешт.