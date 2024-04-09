Про це повідомили журналісти проєкту «Схеми» з посиланням на витяг із автоматизованої системи “Роспаспорт”.

Як зазначається, Літвінова отримала громадянство РФ у липні 2002 році у Єкатеринбурзі. Це сталося тоді , коли вона три роки працювала у Вищому арбітражному суді України.

Причиною набуття громадянства РФ стала заміна паспорта СРСР. Розслідувачі знайшли у витоках баз даних жителів Єкатеринбурга інформацію про громадянку Росії, котра має точно таку дату народження, як і українська суддя.

Станом на квітень 2024 року російський паспорт Літвінової недійсний, відповідно до даних “Госуслуг”. Але вона не втратила громадянсво РФ, тому що для цього є окрема процедура і треба звертатися до російських органів.

При цьому на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів в анкеті Літвінова, яка проходила кваліфікаційне оцінювання, відповіла, що не має громадянства іншої держави.

Також підпис Літвінової схожий у формі на отримання паспорта РФ і в досьє судді.

Журналісти звернулися до Літвінової за роз’ясненням. На запитання про російське громадянство вона відповіла: “Це якась провокація”. Батьки судді ліквідованого ОАСК теж виявилися громадянами РФ.

Водночас Літвінова продовжує отримувати зарплату з бюджету України. Так, за 2023 рік вона отримала 1,6 млн грн.

Раніше суддя фігурувала у справі акціонерів “Приватбанку”. Вона тоді входила до колегії суддів і задовольнила позов власника ФК “Динамо” Ігоря Суркіса про визнання його та ще низки осіб такими, що пов’язані з банком. Також фінустанова мала виплатити позивачам 1 мільярд гривень.

Потім це рішення скасував Верховний Суд.