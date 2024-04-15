Політик Андрій Табалов зазначає, що таким чином зберігає гроші під час інфляції. Але окрім годинників, він придбав ще декілька вартісних речей.

Про це йдеться у матеріалі «Слідство.Інфо».

Андрій Табалов є чинним депутатом Кіровоградської міської ради від партії «НАШ КРАЙ», проросійської політичної партії, яка була створена переважно з вихідців з «Партії регіонів». Окрім того, депутат вказує, що працює генеральним директором у ТОВ «Молочна компанія «Волошкове поле». Фактично чиновник контролює цей бізнес.

У свіжих деклараціях посадовця можна знайти його нове майно. Табалов у 2023 році придбав Rolex за 408,5 тисячі гривень та Patek Philippe за понад пів мільйона гривень. Сам бізнесмен зазначає, що купує такі годинники, щоб зберегти гроші під час інфляції й не бачить нічого поганого у таких покупках під час війни. Золотий годинник від Rolex вартістю 542,7 тисячі гривень має і його дружина.

«Податки з доходів сплачую у повному обсязі, тому вважаю, що етично сьогодні багато працювати, чесно заробляти, мати можливість інвестувати та допомагати ЗСУ, що роблю і всіх закликаю», — говорить Табалов.

Правоохоронці виявили, що компанії пов’язані з депутатом протягом 2021 року проводили махінації з податковим кредитом, через що державний бюджет недотримав 42,4 млн грн.

Станом на 2020 рік статки Олександра Табалова оцінювали у 110 млн доларів й він займав, за підрахунками Forbs, 81 місце зі 100 найбагатших українців.