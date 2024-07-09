У телефоні ідеолога "Великого будівництва" Юрія Голика знайшли листування з колишнім власником будівельної компанії "СК "Стройінвест", яка за останні кілька років отримала від держави понад 4 мільярди гривень на різні роботи, в тому числі – і в рамках "Великого будівництва".

Про це повідомляє Bihus.Info.

Журналісти Bihus.Info. з’ясували, що у телефоні консультанта “Великого будівництва” та ексрадника очільника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка Юрія Голика знайшли листування з ще одним великим підрядником, який почав дуже активно отримувати державні замовлення на Дніпропетровщині саме після приходу туди команди Резніченка-Голика.

Ідеться про компанію “СК “Стройінвест”, власником якої довгий час був (і, ймовірно, фактично лишається і зараз) бізнесмен Денис Островський. З 2016 року і до сьогодні фірма отримала від держави майже 4.5 мільярди гривень на роботи на цілій низці об’єктів.

“Саме про них йдеться в листуванні з Денисом Островським, яке містилося в телефоні Голика. В них відправник, яким найімовірніше є сам Голик, дає вказівки щодо отримання субвенцій, а також вимагає звітів щодо робіт на конкретних локаціях. Тональність цього листування свідчить про те, що Островський в цьому процесі фактично виконує роль підлеглого. Зокрема, одне з його повідомлень звучить як “Задачу зрозумів. Буде зроблено””, – йдеться у матеріалі.



Відтворюючи хронологію подій, журналісти прийшли до висновку, що в випадках, коли відправник говорив Островському про потенційні майбутні субвенції, “Стройінвест” в майбутньому дійсно отримував або додаткові кошти на роботи, або перемоги на тендерах.

Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення і падіння актуальності “Великого будівництва”, Юрій Голик, за даними джерел журналістів, почав в Офісі Президента опікуватися вже питаннями відбудови пошкоджених і зруйнованих росіянами об’єктів. У 2023-му “Стройінвест” замовляли будівельні роботи у Запоріжжі та в Бородянці, що на Київщині. У подальшому журналісти знайшли суттєві переплати, закладені в кошториси “Стройінвестом”.