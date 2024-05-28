Про це інформує білоруське міноборони.
Спільні навчання відбуватимуться задля вдосконалення єдиної регіональної системи ППО РФ та Білорусі і “в інтересах підвищення взаємодії та вишколу органів управління і льотного складу”. Навчання пройдуть під керівництвом командувача військово-повітряними силами та військами протиповітряної оборони Білорусі.
“До навчання залучаться авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ Збройних Сил Білорусі, екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ВКС ЗС РФ. Під час навчання будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань”, – йдеться у повідомленні.
У міноборони Білорусі додають, що основні зусилля під час навчань спрямують на підготовку до прикриття державних і військових об’єктів від ударів засобів повітряного нападу. Також військові відпрацьовуватимуть “низку питань в інтересах прикриття підрозділів сухопутних військ”.
- ЄС посилить санкції проти Білорусі, щоб припинити імпорт елітних авто до РФ
- З Білорусі до Росії надходять сотні прицілів для бронетехніки – розслідування
- Перевірка ядерної готовності у Білорусі є лінією РФ на зменшення західної допомоги Україні, — ISW