Білорусь розпочала тижневі навчання авіації та протиповітряної оборони за участі Росії: вони триватимуть з 27 по 31 травня



Про це інформує білоруське міноборони.



Спільні навчання відбуватимуться задля вдосконалення єдиної регіональної системи ППО РФ та Білорусі і “в інтересах підвищення взаємодії та вишколу органів управління і льотного складу”. Навчання пройдуть під керівництвом командувача військово-повітряними силами та військами протиповітряної оборони Білорусі.

“До навчання залучаться авіаційні військові частини, підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ Збройних Сил Білорусі, екіпажі розвідувальної, винищувальної та армійської авіації ВКС ЗС РФ. Під час навчання будуть відпрацьовані питання управління різнорідними силами авіації, а також організації взаємодії під час виконання ними навчально-бойових завдань”, – йдеться у повідомленні.



У міноборони Білорусі додають, що основні зусилля під час навчань спрямують на підготовку до прикриття державних і військових об’єктів від ударів засобів повітряного нападу. Також військові відпрацьовуватимуть “низку питань в інтересах прикриття підрозділів сухопутних військ”.