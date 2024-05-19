Військово-промисловий комплекс Білорусі має виготовити 700 прицілів для танків Т-72 і Т-90, 500 прицілів для бронетранспортерів, сотню прицілів для бойових машин підтримки танків "Терминатор" та 70 прицілів для протитанкових комплексів "Хризантема" в рамках замовлення російського міноборони.

Про це йдеться у розслідуванні видання BelPol.

Відомо, що приціли виготовляється на мінському підприємстві “Пелен”, яке спеціалізується на розробці та виготовленні прицільних комплексів для систем управління вогнем бронетехніки. Примітно, що до початку повномасштабної російсько-української війни це підприємство мало скрутне фінансове становище, однак після вторгнення РФ “Пеленг” отримав замовлення, оголосив набір співробітників й відкрив два нові виробничі корпуси.

Зазначається, що виробництво прицілів відбувається у кооперації з іншими компаніями РБ, зокрема “Рухсервомотор”, “Белорусское оптико-механическое объединение” і ще приблизно 20 підприємствами та індивідуальними підрядниками.

Для створення прицілів потрібні також інші механічні деталі та оптичні компоненти, які постачаються з Китаю. Їх поставки здійснюються через очолювану громадянами Білорусі компанію Shenzhen 5G Hi-Tech Innovayion. З Китаю на підприємства РБ постачають оптичні елементи, механічні деталі, кришки прицілів, кожухи й оправи зі скла для захисту оптичної частини.

Гроші на рахунки компаній у Китаї відправляють через “Банк ВТБ Білорусь”. Майже в кожному платіжному дорученні йдеться про “мільйони юанів”. За підрахунками BelPol, через рахунки Shenzhen 5G Hi-Tech Innovayion за контрактами пройде понад 40 млн юанів (понад 5,5 млн доларів), 7 млн юанів (близько 1 млн доларів) залишаться на рахунках компанії.