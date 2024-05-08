У Білорусі та Росії одночасно оголошено раптову перевірку ядерної готовності, ймовірно, для посилення тиску на Захід у зв'язку з військовою допомогою Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Ця дія може бути частиною стратегії Кремля, спрямованої на вплив на рішення на Заході.

Зазначається, що Олександр Лукашенко, який видав розпорядження про участь білоруських військ у спільній з РФ перевірці носіїв, сил і засобів нестратегічної ядерної зброї у межах Союзної держави, повторив стандартну риторику щодо білоруської доктрини стримування застосування ядерної зброї і бажання уникнути вступу у війну проти України.

«Заява Лукашенка з’явилась наступного дня після того, як Міноборони РФ оголосило про підготовку до нестратегічних (тактичних) ядерних навчань із метою «відпрацювання підготовки та застосування» тактичної ядерної зброї, і, ймовірно, має на меті підтримати зусилля Кремля, спрямовані на примушення Заходу утриматися від надання додаткової військової допомоги Україні», – вважають аналітики.

Однак аналітики наголошують, що ні Росія, ні Білорусь “не прагнуть до ядерної ескалації і застосування ними ядерної зброї залишається малоймовірним”.