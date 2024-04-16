У понеділок, 15 квітня, Білий дім висловив свою позицію проти окремого законопроєкту щодо надання допомоги Ізраїлю без урахування потреб України.

Про це повідомляє Axios.

“У понеділок Білий дім оголосив, що виступає проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні”, — зазначається у повідомленні.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу зазначила, що окремий законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю не буде підтриманий, оскільки це не сприяло б як Ізраїлю, так і Україні.

“Окремий проєкт фактично не допоміг би Ізраїлю та Україні. Це фактично затримало б необхідну допомогу”, – сказала вона, закликавши натомість Палату представників прийняти сенатський законопроєкт про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню обсягом 95 мільярдів доларів.

Раніше радник Білого дому Джон Кірбі також висловив проти окремого законопроєкту, який мав би стосуватися лише Ізраїлю.

Палата представників США планує розглянути пакет законопроєктів з іноземною допомогою, розділивши його на чотири окремі частини, які охоплюють допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та інші потреби національної безпеки США. Про це заявив спікер нижньої палати Майк Джонсон після конференції республіканців.