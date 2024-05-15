Президент України Володимир Зеленський скасував свою поїздку до Іспанії, що була запланована на 17 травня, через складну ситуацію на фронті.

Про це пише іспанське видання EFE, посилаючись на на джерела в королівському палаці.

Йдеться, що іспанська сторона не пояснила причин скасування візиту.

Проте, за інформацією дипломатичних джерел, поїздку президента скасували через складну ситуацію на фронті, де російські сили пішли в наступ на півночі Харківської області.

Візит Зеленського до Іспанії був заплановай на 17 травня. Під час поїздки він мав також зустрітися з прем’єр-міністром Педро Санчесом, щоб підписати безпекову угоду. Крім того, президент планував відвідати Португалію.