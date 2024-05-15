Про це повідомили в Міноборони РФ.

Голова окупованого Севастополя Михайло Развожаев також повідомив про відбиття масованої атаки. За його даними, сили ППО збили кілька ракет над акваторією і в районі аеродрому Бельбек. Пізніше Развожаев написав, що уламки однієї зі збитих ракет упали в районі вулиці Федорівської. Постраждалих, за його словами, при цьому не було.

Український моніторинговий паблік «Кримський вітер» із посиланням на підписників повідомив про вибухи в районі аеродрому Бельбек під Севастополем, а також в Євпаторії та в Бахчисарайському районі. За даними супутникових знімків, на аеродромі виникли три пожежі в районі взлітної смуги і місцях стоянок літаків, пише «Кримський вітер».

Також протягом ночі були атаковані Бєлгородська та Ростовська області. Як стверджує Міноборони Росії, над Бєлгородською областю були збиті дві протирадіолокаційні ракети Harm, дві бомби Hammer, два реактивних снаряда РСЗО «Ольга» і дев’ять безпілотників. Ще п’ять дронів були знищені над Курською областю і три — над Брянською областю.

У Бєлгородській області двоє мирних жителів постраждали при атаці, повідомив глава регіону В’ячеслав Гладков. У селищі Дубове під Бєлгородом внаслідок результаті влучання снаряду загорівся приватний житловий будинок, написав він. В лікарню доставили жінку з раною плеча і чоловіка з опіками. Крім того, пошкоджені сім приватних житлових домоволодінь, два автомобіля і лінії електропередачі.

Очільники Курської та Брянскої областей про атаки безпілотників не повідомляли. Однак про атаку дронов заявила влада Ростовської області. Губернатор області Василь Голубєв повідомив, що на паливній базі в Пролетарському районі після атаки двох беспілотників сталося два вибухи. За його словами, займання палива це не викликало, постраждалих немає. Міноборони РФ про збиті над Ростовською областю безпілотники не оголошувало.