Про це повідомляє Національна поліція України.
“Учора патрульним поліцейським надійшов виклик від перехожого про те, що сильною течією річки Прут несе людину”, — йдеться в повідомленні.
Інспектори миттєво повідомили всі відповідні служби та виїхали на місце події.
Зазначається, що рятувальники дістали жінку з води. Потім поліцейські спільно з рятувальниками доставили потерпілу до карети швидкої допомоги.
- Чотирьом посадовцям окупаційної залізниці повідомлено підозру
- У Білорусії готують диверсійний загін проти України
- Військовими кіберагентами завдано шкоди російським підприємствам