Про це повідомляє Національна поліція України.

“Учора патрульним поліцейським надійшов виклик від перехожого про те, що сильною течією річки Прут несе людину”, — йдеться в повідомленні.

Інспектори миттєво повідомили всі відповідні служби та виїхали на місце події.

Зазначається, що рятувальники дістали жінку з води. Потім поліцейські спільно з рятувальниками доставили потерпілу до карети швидкої допомоги.