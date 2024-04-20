Ініціативи уряду Польщі щодо українських біженців вже відомі. Поширюються чутки про відмову у підтримці потерпілих від війни.

Про це пише BBC News Україна.

Польща – одна з небагатьох європейських країн, яка досі офіційно не врегулювала статус українських біженців на тривалий період часу, продовживши їхній статус лише до 30 червня 2024 року. Однак плани уряду щодо продовження вже відомі і широко обговорюються.

“Зараз мова про наше працевлаштування не йде, бо роки вже не ті. Добра польська родина дала нам можливість жити в їхній квартирі по програмі 40+. Живемо (їжа в основному) за рахунок української пенсії моєї та жінки”, – розповідає Сергій, що тікав від війни на сході України.

Програма “40+”, в рамках якої польський уряд відшкодовує власникам житла 40 злотих (приблизно 9,2 євро) на добу за проживання українців, є одним із пунктів, які уряд хоче переглянути у своїй новій ініціативі.

Наразі на розгляді перебуває комплексний проєкт, що змінює правила, за якими досі жили біженці в Україні. Однак офіційно поправки ще не були прийняті.

Уряд Польщі не має наміру скасовувати цю пільгу в новому проєкті “Сім’я 800+”, за якою батьки й опікуни отримують 800 злотих (184 євро) щомісячної допомоги на дитину, хоча планує запровадити додаткові правила доступу до цієї пільги.

Польща спростила правила працевлаштування для українців, зробивши їх практично однаковими з власними громадянами з точки зору соціальної допомоги, але, на відміну від багатших країн ЄС, таких як Німеччина та Нідерланди, вона не надає щомісячної фінансової допомоги біженцям.