Починаючи з завтрашнього дня, 18 квітня, польські протестувальники планують відновити блокаду перед пунктом пропуску "Корчова-Краківець", що призведе до обмеження руху вантажівок.

Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.

Зазначається, що акція планується провести до 20 квітня.

За інформацією польської сторони, блокада вантажів запланована з 9:00 години 18 квітня до 9:00 години 20 квітня 2024 року перед пунктом пропуску “Корчова-Краківець”.

Поляки планують пропускати лише по одній вантажівці на годину.

“Повідомляється, що це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів”, — зазначили в повідомленні.

Рух пасажирського транспорту, включаючи легкові автомобілі та автобуси, в обидва напрямки залишатиметься безперешкодним.

Наразі заблокованими залишаються два інші пункти пропуску — “Рава-Руська” та “Ягодин”, після того як учора, 16 квітня, польські протестувальники розблокували пункт пропуску “Долгобичув-Угринів”.

Нагадаємо, що блокада кордону знизила ціни на продукти в Україні, як зазначав український економіст Олег Пендзин.