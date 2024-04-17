Про це повідомили у пресслужбі Державної митної служби України.
Зазначається, що акція планується провести до 20 квітня.
За інформацією польської сторони, блокада вантажів запланована з 9:00 години 18 квітня до 9:00 години 20 квітня 2024 року перед пунктом пропуску “Корчова-Краківець”.
Поляки планують пропускати лише по одній вантажівці на годину.
“Повідомляється, що це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів”, — зазначили в повідомленні.
Рух пасажирського транспорту, включаючи легкові автомобілі та автобуси, в обидва напрямки залишатиметься безперешкодним.
Наразі заблокованими залишаються два інші пункти пропуску — “Рава-Руська” та “Ягодин”, після того як учора, 16 квітня, польські протестувальники розблокували пункт пропуску “Долгобичув-Угринів”.
Нагадаємо, що блокада кордону знизила ціни на продукти в Україні, як зазначав український економіст Олег Пендзин.
- Блокада кордону знизила ціни на продукти в Україні, – економіст
- Польські фермери повністю розблокували пункт пропуску “Долгобичув – Угринів”
- Польща не заборонятиме транзит української агропродукції