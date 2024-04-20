Американський підприємець був засуджений до шести років позбавлення волі за співпрацю із Сергієм Курченко - українським олігархом.

Про це йдеться у дописі Liga.net

У США 41-річного бізнесмена з Маямі Джона Кана Унсалана, засудили до шести років ув’язнення за порушення режиму санкцій. Слідство встановило, що він вів бізнес з Сергієм Курченко та підконтрольними йому компаніями, повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.

Засуджений американський бізнесмен є президентом металургійної компанії Metalhouse LLC (Орландо, штат Флорида). Його визнали винним у змові з метою сприяння відмиванню грошей, що переслідувало за собою порушення санкцій США, введених проти українських олігархів Курченків. Громадянин США визнав свою провину. Також було прийнято рішення про конфіскацію 160 млн доларів США, отриманих в результаті злочинів.

До того ж, колишній бізнес-партнер Унсалана, білорус Сергій Карпушкін, мешканець Маямі, був засуджений до 21 місяця ув‘язнення за участь у шахрайстві. Він також визнав свою провину, і було прийнято рішення про конфіскацію 4,7 млн доларів США, отриманих ним в результаті злочину.