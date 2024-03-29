Близько 70% опитаних громадян України вірять у те, що Україна відновить економічний потенціал після перемоги.

Про це заявив безпековий аналітик Фонду “Демократичні ініціативи” Тарас Жовтенко, презентуючи результати загальнонаціонального соціологічного опитування щодо оцінки українцями зусиль держави з відновлення, передає Укрінформ.

“Є запас міцності, оптимізму в українському суспільстві, який у першу чергу спрямований на кінцевий результат, на те, що Україна не просто відновить те, що втратила під час війни, а вийде на той соціально-економічний рівень розвитку, який був до початку російської агресії. 68,3% громадян вірять, що це можливо“, – сказав Жовтенко.

За даними дослідження, не згодні з цим твердженням 15% респондентів. Найбільш скептично налаштовані щодо здатності країни відновити свій соціально-економічний потенціал мешканці південних областей: 31% респондентів із південних регіонів не вірять у це, порівняно з медіанним значенням 13% в решті регіонів.

Процес повоєнного відновлення України, на думку більшості, не буде швидким і займе щонайменше від 2 до 5 років. Так вважає 16,5% респондентів. 21% опитаних оцінили тривалість процесу відновлення у 5–8 років. 18% опитаних відводять етапу відбудови 8–10 років. 22% респондентів вважають, що Україні знадобиться понад 10 років для відновлення після війни.

Сповільнювати темп повоєнної відбудови можуть, на думку опитаних, передусім величезний масштаб руйнувань (70%), корупція на національному (58%) та місцевому рівнях (52%).

Найактуальнішими напрямами повоєнного відновлення країни більшість опитаних вважає: розмінування територій (76,5%); відновлення зруйнованого житла та інфраструктури (73%); психологічну допомогу (51%); інтеграцію ветеранів у післявоєнне життя (51%) і створення нових робочих місць та перекваліфікацію працездатного населення (50,5%).

Ключову роль у відновленні України, на думку респондентів, відіграватиме уряд України (53%) та іноземні держави (51,5%).