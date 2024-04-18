Після саміту у Брюсселі лідери країн Євросоюзу оголосили про намір розширити санкції проти Ірану через атаку на Ізраїль у ніч на 14 квітня.

Про це пише Reuters.

Згідно з заявою ЄС, більшість обмежень будуть спрямовані на виробництво безпілотників та ракет.

“Європейський Союз вживе подальших обмежувальних заходів проти Ірану, особливо щодо безпілотних літальних апаратів та ракет. Європейський союз, як і раніше, повністю відданий справі сприяння деескалації та безпеці в регіоні”, — йдеться у спільній заяві лідерів ЄС.

Голова Європарламенту Роберта Метсола закликала до розширення санкцій щодо іранської ракетної та безпілотної програм.

Вона також висловила підтримку внесенню Корпусу вартових ісламської революції до європейського списку терористичних організацій.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель зауважив, що для включення КВІР до списку терористичних організацій необхідно, щоб суд визнав їхню причетність до терактів, але “поки що це не так”.