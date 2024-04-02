Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що потрібно забезпечити Україну абсолютно усім необхідним для захисту, оскільки у війні настав критичний момент.

Про це Блінкен заявив у Парижі, куди прибув для переговорів з низкою високопосадовців та президентом Еммануелем Макроном, повідомляє видання Le Monde.

«Ми перебуваємо в критичний момент, коли абсолютно важливо забезпечити українців тим, що їм потрібно для захисту, особливо щодо боєприпасів і протиповітряної оборони», — сказав пан Блінкен на конференції.

Обидва посадовці відвідали завод, що належить виробнику зброї Nexter, який виробляє, зокрема, гармати “Цезар” для українського фронту.

“Гармата “Цезар” стала символом нашої артилерійської коаліції, яка значно збільшила виробничі потужності: було дві гармати на місяць, зараз є шість на місяць, ми збираємося наростити виробництво до дванадцяти гармат на місяць в майбутньому“, – відзначив Лекорню.

У програмі візиту держсекретаря США також переговори із французьким колегою Стефаном Сежурне. Ввечері в Єлисейському палаці Блінкен та Макрон обговорять основні міжнародні кризи.

Як зазначалося раніше, Ентоні Блінкен прибув з візитом до Європи, щоб обговорити ситуацію в Україні і Газі.