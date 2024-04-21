Про це пише CNN.
За словами американського чиновника, під час свого візиту 24-26 квітня Блінкен зустрінеться з високопоставленими китайськими особами в Шанхаї й Пекіні. Він також окреслив “три основні цілі своєї поїздки до Китаю” Блінкена.
“По-перше, досягти прогресу з ключових питань; по-друге, чітко і безпосередньо висловити занепокоєння з приводу двосторонніх регіональних і глобальних проблем; і по-третє, обговорити відповідальне управління конкуренцією”, – зазначив чиновник.
По друге, як стверджує чиновник, Блінкен планує “підтвердити нашу глибоку стурбованість щодо підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії”, а також щодо порушень прав людини й “несправедливої економічної та торговельної практики”.
Крім того, Блінкен обговорить ситуацію на Близькому Сході, оскільки Сполучені Штати неодноразово закликали Китай чинити тиск на Іран, щоб він проявляв стриманість, адже напруженість у відносинах між ним та Ізраїлем зростає.
Зауважимо, це вже друга поїздка Блінкена в країну в якості високопоставленого дипломата США. Минулого року він відвідав Китай, намагаючись “стабілізувати” відносини після періоду надзвичайної напруженості між Вашингтоном і Пекіном. Це сталося після того, як американський винищувач збив китайську повітряну кулю спостереження, яка була виявлена над конфіденційними військовими об’єктами США.
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