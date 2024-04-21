Державний секретар США Ентоні Блінкен наступного тижня відвідає Китай. Візит планують використати для впливу на Пекін з метою переконати китайських лідерів припинити підтримувати Росію у війні проти України.

Про це пише CNN.

За словами американського чиновника, під час свого візиту 24-26 квітня Блінкен зустрінеться з високопоставленими китайськими особами в Шанхаї й Пекіні. Він також окреслив “три основні цілі своєї поїздки до Китаю” Блінкена.

“По-перше, досягти прогресу з ключових питань; по-друге, чітко і безпосередньо висловити занепокоєння з приводу двосторонніх регіональних і глобальних проблем; і по-третє, обговорити відповідальне управління конкуренцією”, – зазначив чиновник.

По друге, як стверджує чиновник, Блінкен планує “підтвердити нашу глибоку стурбованість щодо підтримки КНР оборонно-промислової бази Росії”, а також щодо порушень прав людини й “несправедливої економічної та торговельної практики”.

Крім того, Блінкен обговорить ситуацію на Близькому Сході, оскільки Сполучені Штати неодноразово закликали Китай чинити тиск на Іран, щоб він проявляв стриманість, адже напруженість у відносинах між ним та Ізраїлем зростає.

Зауважимо, це вже друга поїздка Блінкена в країну в якості високопоставленого дипломата США. Минулого року він відвідав Китай, намагаючись “стабілізувати” відносини після періоду надзвичайної напруженості між Вашингтоном і Пекіном. Це сталося після того, як американський винищувач збив китайську повітряну кулю спостереження, яка була виявлена ​​над конфіденційними військовими об’єктами США.