Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що якщо Конгрес зараз не схвалить пакет допомоги Україні, " існує реальний ризик, що буде занадто пізно".

Про це він сказав на пресконференції у Римі після саміту G7, відповідаючи на питання журналіста про допомогу США Україні. Слова Блінкена цитує The Guardian.

Він сказав, що “найбільш важливим є отримати голоси за цю допомогу та просувати її”. Водночас держесекретар висловив думку, що затримка з голосуванням буде “справжнім ризиком”.

“Чи зараз занадто пізно? Ні. Якщо це відбудеться зараз, це не занадто пізно. Якщо цього не відбудеться, чи займе більше часу, це справжній ризик, що так – буде запізно”, – сказав Блінкен.