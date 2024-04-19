Про це він сказав на пресконференції у Римі після саміту G7, відповідаючи на питання журналіста про допомогу США Україні. Слова Блінкена цитує The Guardian.

Він сказав, що “найбільш важливим є отримати голоси за цю допомогу та просувати її”. Водночас держесекретар висловив думку, що затримка з голосуванням буде “справжнім ризиком”.

“Чи зараз занадто пізно? Ні. Якщо це відбудеться зараз, це не занадто пізно. Якщо цього не відбудеться, чи займе більше часу, це справжній ризик, що так – буде запізно”, – сказав Блінкен.

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