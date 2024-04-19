Ентоні Блінкен

Про це пише Reuters.

Блінкен вважає, що така допомога Китаю дозволяє Росії збільшувати свою військову потужність, зокрема відновлювати оборонну промисловість.

“Коли йдеться про оборонно-промисловий комплекс РФ, основним постачальником наразі є Китай.

Ми бачимо, як КНР ділиться верстатами, напівпровідниками, іншими товарами подвійного призначення, які допомогли Росії відновити оборонно-промислову галузь”, — сказав Блінкен.

Блінкен також заявив, що США чітко висловили свою незгоду щодо такої підтримки.

“Китай не може мати й те, і інше… Ви хочете мати позитивні, дружні відносини з країнами Європи, водночас ви підживлюєте найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни”, — додав держсекретар США.

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