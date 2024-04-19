За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, підтримка Китаю у наданні компонентів для російської оборонної промисловості сприяє продовженню РФ агресивних дій проти України.

Про це пише Reuters.

Блінкен вважає, що така допомога Китаю дозволяє Росії збільшувати свою військову потужність, зокрема відновлювати оборонну промисловість.

“Коли йдеться про оборонно-промисловий комплекс РФ, основним постачальником наразі є Китай. Ми бачимо, як КНР ділиться верстатами, напівпровідниками, іншими товарами подвійного призначення, які допомогли Росії відновити оборонно-промислову галузь”, — сказав Блінкен.

Блінкен також заявив, що США чітко висловили свою незгоду щодо такої підтримки.

“Китай не може мати й те, і інше… Ви хочете мати позитивні, дружні відносини з країнами Європи, водночас ви підживлюєте найбільшу загрозу європейській безпеці з часів закінчення холодної війни”, — додав держсекретар США.