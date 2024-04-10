США не бачили жодних доказів прямої військової підтримки Росії з боку Китаю, однак занепокоєні зусиллями Пекіна, які сприяють посиленню російської оборонної промисловоїсті.

Про це на брифінгу у вівторок заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

“Ми не бачимо жодних доказів того, що вони (Китай — прим.ред.) надають пряму військову допомогу Росії. Але ми висловили занепокоєння щодо вкладу в оборонно-промислову базу Росії”, — заявив він.

Також Салліван додав, що США висловили свої занепокоєння щодо зусиль Пекіна, що спрямовані на посилення військово-промислової бази РФ. Він зауважив, що про це минулого тижня в Європі казав держаний секретар США Ентоні Блінкен.