Про це на брифінгу у вівторок заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
“Ми не бачимо жодних доказів того, що вони (Китай — прим.ред.) надають пряму військову допомогу Росії. Але ми висловили занепокоєння щодо вкладу в оборонно-промислову базу Росії”, — заявив він.
Також Салліван додав, що США висловили свої занепокоєння щодо зусиль Пекіна, що спрямовані на посилення військово-промислової бази РФ. Він зауважив, що про це минулого тижня в Європі казав держаний секретар США Ентоні Блінкен.
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