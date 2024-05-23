Лідери Греції, Норвегії та Північної Македонії під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським 23 травня підтвердили участь своїх країн у Глобальному саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зокрема Зеленський поговорив з президенткою Північної Македонії Горданою Силяновською-Давковою, прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом та главою уряду Норвегії Йонасом Гар Стьоре.

“Головна тема спілкування – підготовка до Глобального саміту миру. Лідери підтвердили участь своїх країн у Саміті. Обговорили також двосторонню співпрацю між нашими державами. Дякую всім, хто з Україною”, – написав Зеленський за результатами розмови.

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів.