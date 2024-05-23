Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Зокрема Зеленський поговорив з президенткою Північної Македонії Горданою Силяновською-Давковою, прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом та главою уряду Норвегії Йонасом Гар Стьоре.
“Головна тема спілкування – підготовка до Глобального саміту миру. Лідери підтвердили участь своїх країн у Саміті. Обговорили також двосторонню співпрацю між нашими державами. Дякую всім, хто з Україною”, – написав Зеленський за результатами розмови.
Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів.
- Румунія підтвердила свою участь в Саміті миру у Швейцарії, — Зеленський
- Зеленський зазначає, що на Саміті миру будуть лідери з усіх континентів, та він стане справді глобальним
- Зеленський: партнери не штовхають Україну на переговори з Росією, але в атмосфері світу це є