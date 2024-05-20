Саміт миру, який відбудеться наступного місяця у Швейцарії, стане справді глобальним, адже на ньому будуть представлені лідери з усіх континентів.

Про це Президент зазначив у вечірньому зверненні.

Він зазначає, що нещодавно провів тривалу нараду – проміжний аналіз підготовки України до Саміту миру. Про те, які держави вже братимуть участь у Саміті, і про те, з якими треба ще попрацювати.

“Зрозуміло вже зараз: Саміт буде справді глобальним, лідери з усіх континентів будуть представлені. Багато націй, які цінують нормальне, мирне співжиття народів. Ми розуміємо вже й змістовне наповнення Саміту – який результат зустрічі маємо отримати”, – сказав глава держави.

Президент також подякував всім державам, лідерам та амбасадорам миру, які допомагають готувати Саміт.

“Протягом трьох тижнів, що залишаються до Саміту, встигнемо попрацювати з десятками лідерів та держав – ще тими, кого ми очікуємо на Саміті”, – додав Зеленский.