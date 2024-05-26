Про це глава держави сказав під час інтерв’ю представникам центральноазійських медіа.
Він порівняв Україну з “маленькою дитиною”, яка намагається зробити кроки до миру і потребує підтримки.
“Ми запросили (на Глобальний саміт миру — ред.) всіх, включаючи лідерів Центральної Азії. І що тут страшного? Що на саміті не буде Путіна? Тобто, уявіть собі: чи може він із-за цього танками поїхати на одну із ваших країн?
Ні. Цього мало. Тоді скажіть, чого бояться ті, хто не долучається до участі у саміті? Вони бояться щось втратити, тобто відносини із Кремлем”, — сказав президент.
Президент підкреслив, що саміт миру це певний діалог” і запропонував уявити, що будь-яка країна Центральної Азії знаходиться наодинці в боротьбі проти будь-якого агресора.
Він наголосив, що участь країн Центральної Азії на саміті миру є важливою, щоб вони хоча б підтримали “саму подію”.
“І я навіть не проти, якщо вони (центральноазійські лідери — ред.) висловлять якесь своє бачення. Ну і добре. Але скажіть про це”, — сказав Зеленський.