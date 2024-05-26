Президент Володимир Зеленський висловив недоволення щодо лідерів країн Центральної Азії за їхню неясність у підтримці України в умовах війни та зауважив, що у разі їхньої участі на Глобальному саміті миру у Швейцарії, Російський президент Володимир Путін не зможе використати військову силу проти них.

Про це глава держави сказав під час інтерв’ю представникам центральноазійських медіа.

Він порівняв Україну з “маленькою дитиною”, яка намагається зробити кроки до миру і потребує підтримки.

“Ми запросили (на Глобальний саміт миру — ред.) всіх, включаючи лідерів Центральної Азії. І що тут страшного? Що на саміті не буде Путіна? Тобто, уявіть собі: чи може він із-за цього танками поїхати на одну із ваших країн? Ні. Цього мало. Тоді скажіть, чого бояться ті, хто не долучається до участі у саміті? Вони бояться щось втратити, тобто відносини із Кремлем”, — сказав президент.

Президент підкреслив, що саміт миру це певний діалог” і запропонував уявити, що будь-яка країна Центральної Азії знаходиться наодинці в боротьбі проти будь-якого агресора.

Він наголосив, що участь країн Центральної Азії на саміті миру є важливою, щоб вони хоча б підтримали “саму подію”.

“І я навіть не проти, якщо вони (центральноазійські лідери — ред.) висловлять якесь своє бачення. Ну і добре. Але скажіть про це”, — сказав Зеленський.