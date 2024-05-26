Президент Володимир Зеленський повідомив, що більше 80 країн вже підтвердили свою участь у Саміті миру. Він закликав Президента США Джозефа Байдена та голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна долучитися до цього заходу.

Про це глава держави виставив звіт.

Глава держави підкреслив, що жодна нація не може зупинити таку війну самостійно, і потрібна участь лідерів світу. Україна спільно з Швейцарією готує такий саміт, який розпочнеться 15 червня.

“Для них це задоволення – спалювати. Ми всі знаємо, із ким маємо справу. Росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною”, – сказав Зеленський.

“Чи хоче Росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах. Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля – Саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути”, – відповів Президент України.