Про це глава держави виставив звіт.
Глава держави підкреслив, що жодна нація не може зупинити таку війну самостійно, і потрібна участь лідерів світу. Україна спільно з Швейцарією готує такий саміт, який розпочнеться 15 червня.
“Для них це задоволення – спалювати. Ми всі знаємо, із ким маємо справу. Росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною”, – сказав Зеленський.
“Чи хоче Росія діалогу? Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах. Обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни. І саме тому потрібні глобальні зусилля – Саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути”, – відповів Президент України.