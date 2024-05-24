Про це очільник МЗС написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
“Чому російські “джерела” раптом повідомляють ЗМІ, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення? Все дуже просто. Путін відчайдушно намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії 15- 16 червня. Він боїться його успіху”, — заявив Кулеба.
Він додав, що оточення російського диктатора надсилає ці фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, попри те, що російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну, а їхні ракети та безпілотники падають на українські міста та громади.
“Путін наразі не має бажання припиняти свою агресію проти України. Тільки принциповий і єдиний голос глобальної більшості може змусити його обрати мир замість війни. Саме цього має досягнути Саміт миру. Ось чому він цього так боїться. І тому дуже важливо мати якомога більше лідерів з усіх континентів і частин світу. Коли весь світ висловиться на підтримку відновлення повної сили Статуту ООН і міжнародного права, Росія буде змушена вибрати мир”, – наголосив глава МЗС.
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