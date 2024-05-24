Російські джерела всі частіше пишуть про те, що очільник Кремля Володимир Путін нібито готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення. На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, цей крок пояснюється тим, що Путін хоче зірвати Саміт миру у Швейцарії.

Про це очільник МЗС написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

“Чому російські “джерела” раптом повідомляють ЗМІ, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення? Все дуже просто. Путін відчайдушно намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії 15- 16 червня. Він боїться його успіху”, — заявив Кулеба.

Він додав, що оточення російського диктатора надсилає ці фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, попри те, що російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну, а їхні ракети та безпілотники падають на українські міста та громади.

“Путін наразі не має бажання припиняти свою агресію проти України. Тільки принциповий і єдиний голос глобальної більшості може змусити його обрати мир замість війни. Саме цього має досягнути Саміт миру. Ось чому він цього так боїться. І тому дуже важливо мати якомога більше лідерів з усіх континентів і частин світу. Коли весь світ висловиться на підтримку відновлення повної сили Статуту ООН і міжнародного права, Росія буде змушена вибрати мир”, – наголосив глава МЗС.