Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні у п’ятницю, 24 травня.

“Путін не просто хоче зірвати Саміт миру і багато що намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати Саміт. Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки”, – сказав президент.

Водночас Зеленський наголосив на тому, що Росії нічого протиставити світу у відповідь.

“Росії нічого протиставити світовій більшості: попри всю путінську брехню, він залежить від оточення – у широкому сенсі цього слова. Від міжнародного оточення – теж. Ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора, і кожен це насправді розуміє. Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто”, – додав він.

Також глава держави повідомив, що запросив на Саміт миру президента Кот-д’Івуару.

“Сьогодні говорив із Президентом Кот-д’Івуару, запросив на Саміт миру, вдячний за готовність брати участь”, – наголосив президент.