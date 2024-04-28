Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель не очікує швидкого завершення конфлікту в Україні, оскільки президент Росії Володимир Путін може відкласти будь-яке рішення "принаймні до президентських виборів у Сполучених Штатах цієї осені".

Про це дипломат сказав на Всесвітньому економічному форумі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), повідомляє breakingthenews.net.

За його словами, світ має й надалі підтримувати Україну, допоки російський президент не вирішить зупинить кровопролитну війну.

“Тим часом нам потрібно підтримати народ України. Ми зобов’язалися підтримувати Україну, коли почалася війна, ми маємо продовжувати підтримувати Україну, поки українці не зможуть чинити опір і поки Путін не вирішить зупинити цю війну”, – підкреслив Боррель.

Нагадаємо, днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників прискорити постачання військової допомоги Україні, зазначивши, що ще не пізно для перемоги проти агресії Росії.

Він зазначив, що союзники НАТО не надали Україні ту допомогу, яку пообіцяли раніше. США також не змогли протягом кількох місяців виділити фінансування для підтримки України, а постачання європейських боєприпасів набагато нижчі від тих рівнів, які обіцяли забезпечити. Такі затримки, за словами генсека, мають наслідки.