Росія на чолі з диктатором Путін є найбільшою екзистенційною загрозою для Європи, і європейці мають усвідомлювати, що російські війська будуть на кордонах Польщі, у випадку поразки України.

Про це сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель під час виступу в Оксфордському університеті щодо ситуації з безпеки у світі, повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні Путін є екзистенційною загрозою для всіх нас. Якщо Путін досягне успіху в Україні, він там не зупиниться. Перспектива, за якої в Києві буде утворено маріонетковий уряд, як це відбулося в Білорусі, коли російські війська будуть на кордонах Польщі, а Росія контролюватиме 44 відсотки світового зернового ринку, — є чимось таким, про що європейці мають знати”, — зауважив Боррель.

Він наголосив, що європейці хотіли створити навколо себе коло друзів, натомість вони отримали вогняне коло, яке тягнеться від країн Сахель до Близького Сходу, від Кавказу до нинішнього поля бою в Україні. Також він визнав, що міжнародна система безпеки, яка склалася після “холодної війни”, більше не існує. Тому нинішня ситуація вимагає негайних дій від європейців, адже “сама Європа, якою її знають сьогодні, може померти”.

“Насамперед ми маємо зробити чітку оцінку щодо небезпеки з боку Росії, саме Росія вважається найбільшою екзистенційною загрозою для Європи. Можливо, не всі в Європейській раді з цим погоджуються, але більшість підтримують цю ідею. Росія є екзистенційною загрозою для нас, і ми зобов’язані мати відкриті очі в оцінках цього ризику”, — сказав високий представник ЄС.