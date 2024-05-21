Про це повідомили в Фейсбуці Закарпатського ОТЦК та СП.

“8 днів, 6 годин, 36 хвилин і 14 секунд знадобилося англійцю Маркусу Сміту аби пішки здолати шлях від Будапешта до Ужгорода. Навіщо? Щоб стати в стрій Збройних сил України”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, військовий Сміт родом із Манчестера.

“Останні кілька років війна у вашій країні висвітлюється по всьому світу на телебаченні. Вважаю, що ви заслуговуєте на велику повагу і честь, адже боретесь за мирне життя своєї країни. Я приїхав сюди, щоб спробувати допомогти вам у цій війні. На жаль, Путін не хоче миру, і я відчуваю, що він не захоче зупинитися на Україні. Він захоче більше і більше, і це може призвести до Третьої світової війни, в якій він буде як Гітлер. Він продовжить ходити з країни до країни, кажучи: «Я хочу це і це! І це мої правила!». Тому я тут, щоб боротися за українців і, сподіваюся, запобігти світовій війні”, – сказав Сміт.

У Другій світовій війні, каже Маркус, його рідна Велика Британія вистояла і зберегла свободу завдяки допомозі інших країн.

“Але якби не ті хлопці, які пішли вперед, ми б програли ту війну. Якщо ми зараз не допоможемо вашій армії, то можемо опинитися в глобальному конфлікті, і це буде дуже погано для всіх. Висловлюю повагу всім, хто зараз в армії, і сподіваюся, що чоловіки, які ще вагаються, чи брати зброю в руки, переосмислять свою позицію. Ми тут, щоби запобігти втратам життів у майбутньому”, – сказав він.