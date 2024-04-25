Відомі українські актори Юрій Феліпенко та Костянтин Темляк, котрі раніше грали у Театрі на Подолі й знімалися в кіно та серіалах, поповнили лави Збройних Сил.

Український актор Київського академічного драматичного театру на Подолі, який також знімається в кіно та серіалах, Юрій Феліпенко, долучився до батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92-ї окремої штурмової бригади.

Про це стало відомо із нещодавнього відео, яке опублікував Феліпенко в Instagram із тренуванням рекрутів до Збройних сил.

“Ранкова зарядка ахіллесовців. Дивно що люди які зовсім далекі від спорту, кожен день дивлячись на нашу організовану групу рекрутів до Бубпак «Ахіллес», самі починають робити вправи, спочатку нас було лише 8, а зараз більш 20ти. Ефект побитих вікон”, – написав актор.

На відео Феліпенка також потрапив його колега з театру на Подолі, Костянтин Темляк, відомий за ролі у серіалі “І будуть люди” та фільмі “Смак свободи”.

Чимало українських діячів культури нині служать у лавах ЗСУ. Серед них актори Геннадій Попенко, Володимир Рощук, Сергій Філімонов, співаки Андрій Хливнюк, YARMAK, Микола Сєрга, учасники гурту O.Torvald та інші.

Нещодавно стало відомо, що й письменники Остап Українець та Євген Лір мобілізувалися до українського війська. ЗМІ також повідомляли, що й Сергій Жадан має намір доєднатися до Нацгвардії.