Він хоче своїм прикладом показати, що ми всі повинні брати відповідпальність.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Український відеоблогер Олексій Шкробинець, відомий як автор YouTube-каналу Geek Journal, заявив, що вступив до лав Збройних сил України.

Відеоблогер розповів, що свій останній випуск він присвятив персональній відповідальності, а тому хоче своїм прикладом показати, що її повинні брати всі.

«Я вважаю, що якщо ви не працюєте на українську перемогу в будь-якому вигляді, то ви прямо допомагаєте ворогу. Тому дякую всім, хто робить хоч щось. Якщо ви не готові йти до війська, то допомагайте війську», — написав блогер.

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