Письменники Остап Українець та Євген Лір мобілізувалися до лав ЗСУ. ЗМІ повідомляють, що й Сергій Жадан має намір доєднатися до Нацгвардії.

Український письменник, музикант та громадський діяч Сергій Жадан, який під час війни Росії в Україні активно підтримує військових, має намір мобілізуватися до лав бригади Національної гвардії України “Хартія”.

Про це повідомила журналістка в ефірі телемарафону “Єдині новини“.

“Стоячи тут, у Серебрянських лісах, письменник зізнається мені: невдовзі в бригаді буде ще одне поповнення. Жадан та один із його музикантів також ідуть до лав війська“, – сказала журналістка.

Також лав ЗСУ мобілізувався український письменник і перекладач, засновник та автор YouTube-каналу «Твоя підпільна гуманітарка» Остап Українець. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

“Я остаточно мобілізувався, вже в навчальному центрі. Це означає, що вся чоловіча частина Гуманітарки наразі в ЗСУ. Тобто відео найближчим часом не буде. А книжки будуть, але ясно що повільніше”, – зазначив Українець.

Раніше до Сил Оборони також приєднався письменник та співавтор «Підпільної Гуманітарки» Євген Лір.