Єнс Столтенберг пропонує створити фонд внесків союзників на суму 100 мільярдів доларів протягом п’яти років для України в рамках пакету, який лідери альянсу мають підписати під час зустрічі у Вашингтоні в липні.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Йдеться про те, що союзники все ще обговорюють пропозицію Столтенберга та будь-які механізми обліку й те, чи включати двосторонню допомогу Україні в загальну суму.

Пропозиція, яка потребує схвалення 32 членами Організації Північноатлантичного договору, ймовірно, буде змінена до того, як лідери погодяться, зазначає Bloomberg.

Як частина пакета, НАТО також може перебрати на себе оперативні обов’язки очолюваної США контактної групи з питань оборони України (формат “Рамштайн”), яка координує постачання Києву зброї, вважають джерела.

З верховним головнокомандувачем НАТО генералом Крісом Каволі на чолі такий крок може захистити цю структуру від будь-яких політичних змін, які можуть відбутися після виборів у США.

У НАТО і Білому домі не відповіли на запити щодо коментаря.

Якщо союзники підтримають пропозицію Столтенберга, це означатиме зміну парадигми Альянсу, який раніше дистанціювався від дій, які могли бути сприйняти як втягування в ширшу війну з Росією, на більш активну допомогу Україні.