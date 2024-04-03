Міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон планує закликати членів НАТО збільшити витрати, виробництво і надання послуг у галузі оборони перед обличчям російської агресії і загроз міжнародній стабільності, а також спільно закуповувати снаряди і ракети для України.

Про це повідомляє британське зовнішньополітичне відомство.

Зазначається, що Кемерон на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі планує зауважити на необхідності продовження підтримки України, яка, за його словами, сьогодні ближча до Північноатлантичного альянсу, ніж будь-коли.

“Він заохочуватиме членів Альянсу приєднатися до очолюваних Великою Британією ініціатив із закупівлі стандартних ракет і боєприпасів НАТО для українських Збройних сил”, — йдеться в повідомленні МЗС Британії.

У відомстві наголошують, що усі члени Альянсу погоджуються з тим, що Україна вступить до НАТО, і що Велика Британія продовжуватиме працювати над тим, щоб Київ робив “значущі” кроки до членства.

“Ми повинні продовжувати надавати критично важливу підтримку, необхідну Україні для перемоги у війні. Члени Альянсу повинні активізуватися і витрачати більше коштів на оборону перед обличчям триваючої російської агресії і більш небезпечного світу”, – підкреслив Кемерон.