Про це повідомляє британське зовнішньополітичне відомство.
Зазначається, що Кемерон на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі планує зауважити на необхідності продовження підтримки України, яка, за його словами, сьогодні ближча до Північноатлантичного альянсу, ніж будь-коли.
“Він заохочуватиме членів Альянсу приєднатися до очолюваних Великою Британією ініціатив із закупівлі стандартних ракет і боєприпасів НАТО для українських Збройних сил”, — йдеться в повідомленні МЗС Британії.
У відомстві наголошують, що усі члени Альянсу погоджуються з тим, що Україна вступить до НАТО, і що Велика Британія продовжуватиме працювати над тим, щоб Київ робив “значущі” кроки до членства.
“Ми повинні продовжувати надавати критично важливу підтримку, необхідну Україні для перемоги у війні.
Члени Альянсу повинні активізуватися і витрачати більше коштів на оборону перед обличчям триваючої російської агресії і більш небезпечного світу”, – підкреслив Кемерон.
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