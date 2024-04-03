Про це пише Politico.
Відповідні зміни будуть обговорювати під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі 3—4 квітня.
Одне з джерел видання уточнило, що процес має завершитися на липневому саміті лідерів НАТО у Вашингтоні.
Європейський чиновник розповів, що такий крок дозволить іншим країнам НАТО більше впливати на процес роботи Контактної групи у разі переобрання Трампа.
За словами американського чиновника, дискусії щодо переходу групи під контроль НАТО ведуться «на дуже високому рівні» з метою формалізувати підтримку Києва з боку Європи та Альянсу. Таким чином Контактну групу зроблять «більш довговічною».
«Передача цього проєкту під управління НАТО ізолює його від президентства Трампа або навіть від США, які можуть відволіктися на Китай і не зможуть продовжувати його або не зможуть налагодити власне фінансування», — сказав Джим Таунсенд, колишній співробітник Пентагону та НАТО.
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