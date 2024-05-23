Атака з боку Збройних сил України на російський ракетний корабель "Циклон" у тимчасово окупованому Криму призвела до його потоплення.

Про це у соцмережі Х повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«19 травня 2024 року українські війська здійснили скоординований удар по російському порту в Севастополі. Атака, яка, ймовірно, включала комбінацію дронів-камікадзе та ракет ATACMS, майже напевно призвела до затоплення корабля «Циклон», — йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголошують, що “Циклон” є одним з чотирьох малих військових кораблів Росії проєкту 22800, які використовують ракети типу “Калібр” і активно діяли в Чорному морі з 2022 року.

Зазначається, що два з цих кораблів, ймовірно, були переведені в Каспійське море для завершення ходових випробувань після серії успішних атак з боку України. Четвертий корабель отримав серйозні пошкодження в результаті української атаки у листопаді 2023 року.

У міністерстві підкреслюють, що, хоча знищення “Циклону” не значно вплине на російський флот у Чорноморському регіоні, цей випадок вказує на загрозу для російських сил у Криму та Чорноморському регіоні, а також на успішність українських дій під час таких атак.