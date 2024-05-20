Зазвичай система наземного базування ATACMS не використовується для атак на ворожі кораблі, адже її призначення — це проведення ударів по цілях на суші, бо ATACMS з інерційним наведенням має точність до 30 футів від своєї цілі. Цього недостатньо, щоб надійно і точно вразити корабель однією великою боєголовкою.

Про це повідомляє Forbes.

Проте якщо Україна дійсно використовувала систему ATACMS для удару по “Ковровцю”, зазначає видання, це може вказувати на дві можливі ситуації.

1. Україна мала доступ до ракет M57 ATACMS, що мають 470-фунтові боєголовки, як додаток до ракет M39 та M39A1 ATACMS із суббоєприпасами.

2. Ракети M48 і M57 можуть мати більшу точність, ніж передбачали багато спостерігачів.

«Якщо ATACMS виведе російські військові кораблі в Севастополі, важко уявити, що ця база залишиться сильно корисною для росіян», — зазначив Філліпс О’Браєн, професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса в Шотландії.

Видання додало, що ураження “Ковровця” за допомогою ATACMS може свідчити про те, що Україна володіє модифікацією M48 (з дальністю понад 270 км) або M57 (з дальністю понад 300 км), які мають боєголовки вагою 213 кг, на додаток до M39 і M39A1. Ці ракети є значно більш точними та загалом точнішими, ніж очікували військові спостерігачі.

Точні ракети ATACMS з новими боєголовками можуть становити серйозну загрозу для Керченського мосту, який з’єднує південь Росії з окупованим Кримом. Така сама точність, яка дозволяє ракетам M48 або M57 влучити в корабель, також дозволяє їм уразити міст.

Проте “Ковровець” може бути лише одним з російських кораблів, які постраждали від такої атаки.

Нагадаємо, що повідомлялось про ще один — малий ракетний корабель “Циклон”. Фактично, це останній носій крилатих ракет Росії в Криму.