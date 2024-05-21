Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбуці.
«За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель «Циклон» проекту 22800», – зазначили у Генштабі.
Раніше ЗМІ поінформували, що у тимчасово окупованому Севастополі під ракетний удар, імовірно, потрапив корабель ВМФ Росії «Циклон», який є носієм «Калібрів». Корабель, імовірно, потоплений, загинули шестеро військових ЧФ РФ, ще 11 дістали поранення.
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