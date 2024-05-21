У Генеральному штабі збройних сил України підтвердили знищення 19 травня у тимчасово окупованому Криму російського ракетного корабля «Циклон».

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбуці.

«За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель «Циклон» проекту 22800», – зазначили у Генштабі.

Раніше ЗМІ поінформували, що у тимчасово окупованому Севастополі під ракетний удар, імовірно, потрапив корабель ВМФ Росії «Циклон», який є носієм «Калібрів». Корабель, імовірно, потоплений, загинули шестеро військових ЧФ РФ, ще 11 дістали поранення.