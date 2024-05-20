Ударами по військових об'єктах Росії на окупованому Криму, сили оборони України створюють умови, які роблять цю територію непридатною для ворога.

Про це у соцмережі X написав екскомандувач Сил США в Європі, генерал Бен Ходжес.

“Україна робить Крим непридатним для російських військ, позбавивши Росію можливості використовувати вирішальну місцевість у війні. На цьому півострові, який за розміром дорівнює штату Массачусетс, росіянам ніде ховати свої штаби, логістику, авіацію, військово-морські об’єкти”, – йдеться в дописі.

Так Ходжес прокоментував масований удар в ніч на 19 травня.

Нагадаємо, що в цю ніч в окупованому Криму пролунали вибухи, а російське Міністерство оборони повідомило про атаку 9 ракетами ATACMS.