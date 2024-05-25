Під час форуму United24 в Києві, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Кирило Буданов, висловив думку, що з розвитком технологій безпілотні морські судна можуть стати домінуючими над бойовими кораблями.

Про це повідомляє ГУР.

«З часом ми побачимо, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Як мінімум, у закритих акваторіях або напівзакритих, як Чорне море, Середземне море тощо. Це – точно шлях розвитку», – розповів Буданов.

Він підкреслив, що ці технічні рішення вже показують свою ефективність, зокрема, в ураженні чорноморського флоту РФ.

«Третина знищеного бойового потенціалу чорноморського флоту РФ – це максимально пристойний показник», – сказав очільник української розвідки.

Буданов також зазначив, що роботизовані морські платформи наразі проходять вдосконалення, включаючи системи для ураження різних цілей та можливості нанесення ударів по узбережжям.

Він також висловив подяку всім, хто сприяв розвитку цих нових типів озброєнь, у тому числі учасникам благодійної ініціативи United24.