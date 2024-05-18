Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
Зазначається, що у п’ятницю, 17 травня, ворог вчергове спробував взяти місто Часів Яр штурмом. Для цієї атаки росіяни залучили 20 одиниць техніки.
“Воїни підрозділів активних дій “Kraken”, “Артан” та Міжнародного Легіону ГУР МО України зірвали зухвалий намір ворога ― спалили бронетехніку й розбили ворожі лави. Часів Яр залишається під нашим контролем!”, ― наголосили у розвідці.
Нагадаємо, у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський подякував захисникам, які відбили російський штурм Часового Яру.
“Наші воїни знищили понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта. Молодці, хлопці!” ― сказав глава держави.
- ГУР опублікувало список пілотів РФ, які обстрілюють Україну “Кинджалами”
- Переговори про мир можуть початися наступного року, — ГУР
- ГУР знало про плани російських загарбників щодо наступу на Харківщині