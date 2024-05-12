Дії агресора розпочалися за графіком, який був відомий українській розвідці.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

“Можна сказати, що дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано. Як і належить Головному управлінню розвідки, всі необхідні інстанції і їх керівництво було поінформовано”, — сказав Юсов.

Він зазначив, що країна-агресор кинула на Харківщину солдатів Московського та Ленінградського військових округів. Представник ГУР звернувся до росіян та закликав здаватися у полон. За його словами, такі випадки вже є.

“Враховуючи масштаби ситуації з російським угруповуванням, їхніх втрат і майбутніх у тому числі, було прийняте рішення швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених в Україні”, – додав він.

Нагадаємо, ситуація на Харківщині загострюється. За даними аналітиків проєкту DeepState, Росія посилює свою присутність на території України, ворожі війська створили два плацдарми вздовж кордону Харківської області й за дві доби захопили близько 100 квадратних кілометрів прикордонної смуги.