Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення у суботу, 18 травня, зазначив, що російська армія відчутно втрачає у піхоті та техніці.

Також глава держави пообіцяв, що російська держава платитиме за все, що вона робить проти наших людей та суспільства.

“Я дякую всім нашим воїнам та підрозділам Сил оборони України, які й на цьому тижні довели, що російська держава платитиме за все, що вона робить проти наших людей, нашого суспільства. Я дякую кожному нашому воїну, який проявив достатню стійкість і зміг за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема, Харківському напрямку. Окупант втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча так само як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі”, – сказав Зеленський.

Також він відзначив окремо й інші напрямки фронту, де наразі тривають інтенсивні бої – Краматорський, Покровський, Курахівський, південні напрямки.

“Всюди, де складно, наші сили дають гідну відсіч окупанту. Зокрема, особливо й окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта. Молодці, хлопці!”, – повідомив Зеленський.