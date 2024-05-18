Також глава держави пообіцяв, що російська держава платитиме за все, що вона робить проти наших людей та суспільства.
“Я дякую всім нашим воїнам та підрозділам Сил оборони України, які й на цьому тижні довели, що російська держава платитиме за все, що вона робить проти наших людей, нашого суспільства. Я дякую кожному нашому воїну, який проявив достатню стійкість і зміг за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема, Харківському напрямку. Окупант втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча так само як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі”, – сказав Зеленський.
Також він відзначив окремо й інші напрямки фронту, де наразі тривають інтенсивні бої – Краматорський, Покровський, Курахівський, південні напрямки.
“Всюди, де складно, наші сили дають гідну відсіч окупанту. Зокрема, особливо й окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта. Молодці, хлопці!”, – повідомив Зеленський.
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