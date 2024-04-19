"Довго чекали, готувалися, зрештою змогли", — відповів керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов на запитання, як вдалося знищити російський стратегічний бомбардувальник Ту-22МЗ, що цієї ночі брав участь у черговій атаці по Україні.

Подробиці операції Буданов розповів у коментарі BBC Україна.

“Тиждень була, скажімо так, сам “засідка”. Чекали, коли він вийде на потрібний рубіж”, – прокоментував він знищення Ту-22М3.

За словами Буданова, літак збили на відстані 308 кілометрів. Для знищення літака, як сказав він, використали “ті ж прийоми і ті ж засоби, які ми використовували, коли знищили в повітрі літак А-50 ( російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 — ред.) “.

Начальник ГУР повідомив, що росіяни ще мають літаки такого виду, але від знищення такого літака “Одесі буде трохи легше зараз”. Саме ракети Х-22, які запускають Ту-22М3, завдали місту найбільше руйнувань.

Як зазначив Буданов, раніше сили ППО не могли перехопити радянську потужну та швидкісну ракету Х-22. Її точність була “не такою і великою”, оскільки це стара розробка.

“Більшість цивільних будівель знищили саме ці ракети”, – уточнив він.

Також Буданов розповів, що тепер росіянам доведеться знайти нові рубежі пуску Х-22 і для запуску ракет по Одесі вони зможуть застосовувати лише наземні комплекси, а також ракети з дальньої авіації та моря.