Майор Ілля Євлаш з Повітряних сил ЗСУ назвав збиття російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 "переломним моментом" у війні РФ проти України.

Про це він заявив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Він зазначив, що в українських військових є ресурси, які дозволяють діяти на такі великі дистанції, і посилив це словами про попередні успіхи при збитті літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

За словами майора, Росія отримала ще одне підтвердження можливості України модифікувати засоби для ефективного ураження ворожих літаків на великих відстанях.

“Це переломний момент. У першу чергу для російських льотчиків. Вони будуть розуміти, що навіть на великій дистанції можуть бути уражені. І жодна їхня така атака не залишиться безкарною”, — додав Євлаш.