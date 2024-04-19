Про це він заявив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.
Він зазначив, що в українських військових є ресурси, які дозволяють діяти на такі великі дистанції, і посилив це словами про попередні успіхи при збитті літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
За словами майора, Росія отримала ще одне підтвердження можливості України модифікувати засоби для ефективного ураження ворожих літаків на великих відстанях.
“Це переломний момент. У першу чергу для російських льотчиків. Вони будуть розуміти, що навіть на великій дистанції можуть бути уражені. І жодна їхня така атака не залишиться безкарною”, — додав Євлаш.
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